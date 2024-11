Preparazione della cornice

Prima di iniziare la ristrutturazione, è essenziale preparare bene la cornice. Inizia rimuovendo tutta la polvere e lo sporco con un panno morbido. Se la cornice è verniciata o dipinta, usa della carta vetrata per rimuovere lo strato superiore. Questo permetterà alla nuova finitura di aderire correttamente. Assicurati di carteggiare nel senso della venatura del legno per evitare di danneggiare la superficie.

Riparazione e trattamento

Una volta preparata la cornice, ispezionala per rilevare eventuali crepe o schegge. Usa una pasta di legno per riempire le imperfezioni e lascia asciugare completamente. Successivamente, applica un trattamento anti-insetti e anti-umidità per proteggere il legno. Questo trattamento è cruciale, soprattutto se la cornice sarà esposta a condizioni umide. Dopo il trattamento, carteggia leggermente la superficie per lisciarla.

Finitura e personalizzazione

L’ultima fase consiste nell’applicare la finitura di tua scelta. Puoi optare per una tinta per legno per esaltare il colore naturale, oppure una vernice per un look più moderno. Applica diversi strati sottili, lasciando asciugare tra uno strato e l’altro. Per un tocco finale, puoi aggiungere dettagli decorativi come motivi dipinti a mano o ornamenti in metallo. Lascia asciugare completamente prima di rimettere la cornice al suo posto.

Leggi anche Come decorare una vecchia cornice con i bottoni

Leggi anche Come rinnovare una porta interna