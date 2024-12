Materiali e Strumenti

vecchi listelli o assi di legno

carta vetrata

colla per legno o pistola per colla a caldo

sega

righello e matita

vernice o lacca (opzionale)

pennello

vecchie riviste, giornali o ritagli di stoffa

forbici

lastra di vetro (opzionale)

retro in cartone o compensato

gancio o supporto

Procedimento (prima parte)

Cerca vecchi listelli o assi di legno che puoi utilizzare per la cornice. Leviga le superfici per rimuovere le schegge e creare una base uniforme per la lavorazione successiva. Misura le dimensioni desiderate per la tua cornice e segnale con una matita. Taglia i listelli di legno con una sega alle lunghezze appropriate. Assicurati di tagliare gli angoli a 45 gradi. Applica la colla per legno sui bordi tagliati dei listelli e uniscili per formare una cornice. Fissa gli angoli con morsetti o una pistola per colla a caldo fino a quando la colla non si asciuga. Per una maggiore stabilità, puoi utilizzare piccoli chiodi o viti.

Procedimento (seconda parte)

Lascia libera la tua creatività e decora la cornice a piacere. Puoi utilizzare vecchie riviste, giornali o ritagli di stoffa per rivestire la cornice. In alternativa, puoi dipingere o verniciare la cornice per darle un nuovo aspetto. Taglia una lastra di vetro e un retro in cartone o compensato delle dimensioni della cornice. Inserisci la lastra di vetro nella cornice e fissa il retro con piccoli chiodi o morsetti. Se non desideri utilizzare una lastra di vetro, puoi incollare la foto direttamente sul retro. Fissa un gancio sul retro della cornice se desideri appenderla al muro. In alternativa, puoi aggiungere un supporto per posizionare la cornice su un tavolo o una mensola.

Leggi anche Come realizzare le case del presepe con il cartone

Leggi anche Come realizzare uno svuotatasche in stoffa