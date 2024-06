Come lucidare l’acciaio con l’olio d’oliva

S ai che per lucidare l’acciaio inossidabile un rimedio efficace è l’olio d’oliva? Ecco come utilizzarlo per ottenere un risultato splendente.

Procedimento

Versa una o due gocce di olio d’oliva sul panno di microfibra morbido. Posiziona il panno sopra il tappo dell’olio d’oliva e capovolgi la bottiglia, permettendo all’olio di impregnare il panno per uno o due secondi.

Lucida l’acciaio inossidabile con movimenti circolari utilizzando il panno imbevuto d’olio d’oliva. Applica un po’ di forza e aggiungi più olio d’oliva al panno se necessario.

Completa l’operazione utilizzando un panno di microfibra asciutto. Ricordati di applicare una pressione delicata e di seguire la direzione delle venature dell’acciaio inossidabile per ottenere i migliori risultati.