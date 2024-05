Come lucidare il rame con metodi naturali

L ucidare il rame in modo naturale è un ottimo modo per mantenere il suo splendore senza utilizzare prodotti chimici aggressivi. Puoi ottenere risultati molto soddisfacenti utilizzando ingredienti semplici che probabilmente hai già a casa.

Tre metodi

Limone e sale: inizia lavando l’oggetto di rame in acqua calda con sapone e una spugna morbida per rimuovere polvere e unto. Taglia un limone a metà e cospargine una metà di sale da tavola. Strofina il limone sulla superficie del rame. Per gli oggetti leggermente ossidati, questo passaggio potrebbe essere sufficiente. Se necessario, crea una pasta mescolando succo di limone con sale fino a ottenere una consistenza densa. Applica la pasta alle aree più ostinate del pezzo di rame e lasciala agire per qualche minuto. Risciacqua accuratamente il rame con acqua pulita e asciugalo con un panno morbido.

Aceto, sale e farina: mescola parti uguali di farina e sale in una ciotola. Aggiungi lentamente aceto bianco distillato per creare una pasta densa. Immergi un panno nella pasta e strofinalo sulle aree ossidate o opache del rame. Risciacqua il rame con acqua pulita e asciugalo delicatamente.

Ketchup: applica direttamente il ketchup sulla superficie di rame. Lascia agire per qualche minuto. Risciacqua l’oggetto con acqua calda e sapone per piatti, quindi asciugalo con un panno morbido.