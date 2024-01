Come pulire la fotocamera del telefono

I l vostro smartphone vanta una fotocamera di qualità ma ultimamente le foto che scattate non vi soddisfano? Il problema potrebbe dipendere dallo sporco accumulato su una delle lenti con cui è equipaggiato il dispositivo. Ecco, allora, come pulire in modo corretto la fotocamera del telefono.

Occorrente

panno in microfibra morbido

acqua

Procedimento

Spegnete il telefono e rimuovete la custodia protettiva, se presente.

Usate un panno in microfibra morbido. Passatelo delicatamente sulla lente, eseguendo piccoli movimenti circolari. Ripetete l’operazione più volte finché non ottenete il risultato desiderato.

Se la quantità di sporco depositata sulla lente è parecchia, inumidite leggermente il panno con 2-3 gocce d’acqua e passatelo ancora una volta.

Ricordatevi di asciugare la fotocamera prima di riutilizzare il telefono.

Assicuratevi di non utilizzare mai alcol o altri prodotti chimici aggressivi per pulire la lente della fotocamera, poiché potrebbero danneggiarla irreparabilmente.

Ripetete questi passaggi periodicamente per mantenere la lente della fotocamera pulita e in ottime condizioni.