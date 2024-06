Leggi anche Come pulire i vetri con prodotti naturali

Rimuovi capelli e sporco

Utilizza la coda di un pettine o le dita per rimuovere i capelli dalla base delle setole. Se non hai un pettine con la coda, puoi usare una penna, una matita o uno stuzzicadenti. Se ci sono capelli annodati tra le setole, puoi tagliarli con delle forbici. Successivamente, riempi una ciotola o il lavandino con acqua calda. Immergi la spazzola con le setole rivolte verso il basso nell’acqua e scuotila delicatamente per rimuovere lo sporco e i residui di prodotti.

Lavaggio e asciugatura

Usa uno spazzolino da denti per pulire la base e le setole della spazzola. Puoi anche aggiungere un po’ di shampoo per una pulizia più efficace. Sciacqua la spazzola sotto l’acqua corrente per rimuovere il sapone e i residui. Assicurati che tutte le setole siano pulite. Tampona la spazzola con un asciugamano pulito e lasciala asciugare con le setole rivolte verso il basso.