Come pulire gli utensili in cucina in legno

G li utensili in legno non sono solo funzionali, ma anche bellissimi complementi per qualsiasi cucina. Ecco come pulirli correttamente e mantenerli in ottime condizioni.

Pulizia dopo ogni uso

Risciacqua i tuoi utensili in legno con acqua calda subito dopo l’uso. Evita di lasciarli in ammollo nell’acqua di lavaggio, poiché potrebbe ospitare batteri e causare crepe o scheggiature.

Lavali a mano con un detergente per piatti delicato e acqua calda. Strofina con le dita o una spugna morbida.

Risciacqua accuratamente via i residui di sapone e asciugali con uno strofinaccio. Non lasciarli asciugare all’aria da soli per evitare deformazioni o crepe.

Rimozione di macchie e odori

Per le macchie di cibo, crea una pasta mescolando bicarbonato di sodio e succo di limone. Lavorala nel legno, seguendo la venatura, e risciacqua accuratamente.

Per disinfettare, immergi gli utensili in legno in perossido di idrogeno o in parti uguali di acqua e aceto per circa mezz’ora.

Consigli per la manutenzione

Non mettere mai gli utensili in legno in lavastoviglie: l’asciugatura rapida può danneggiarli.

Periodicamente spalma sui tuoi utensili olio di semi per mantenerli lucidi e protetti.