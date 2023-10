Come realizzare delle bombe da bagno fai da te

U n bel bagno caldo è un vero toccasana per rilassarsi dopo le tensioni accumulate durante tutto il giorno. Ancora di più se nell'acqua della vasca avete immerso una profumatissima e frizzantissima bomba da bagno. Di seguito vi proponiamo la ricetta e il procedimento per realizzare in casa questo prodotto per il corpo.

Occorrente

una ciotola in vetro

un flacone spray

guanti

stampini

un setaccio

100 gr di acido citrico

200 gr di bicarbonato di sodio

100 gr di maizena

20-30 gocce di olio essenziale

un cucchiaio di olio di mandorle (o di olio d’oliva)

un po’ d’acqua

del colorante alimentare o naturale (come cacao o curcuma)

Procedimento

Premettiamo che le quantità sono orientative. Molto spesso vi regolerete ad occhio per ottenere la giusta consistenza delle bombe. Ricordatevi sempre di non esagerare con la quantità d’acqua.

Per prima cosa, mescolate in una ciotola l’acido citrico, il bicarbonato di sodio e la maizena.

Aggiungete gli oli essenziali e il colorante. Mescolate rapidamente gli ingredienti, in questo caso, prima che il composto diventi effervescente.

Aggiungete poca acqua con il vostro spray e unite il colorante. Versate il composto nello stampo (fate attenzione alla consistenza, occorre che mantenga la forma una volta versata nello stampo senza sgretolarsi).

Lasciate la bomba nello stampo per circa due ore, poi toglietela dallo stampo e fatela riposare all’aria per una giornata intera fino a che non si è completamente asciugata esternamente.

Ora potete utilizzare la vostra bomba da bagno. Immergetela in acqua e la vedrete sciogliersi e “frizzare”, creando una morbida schiuma colorata.

Ricordate che le bombe ottenute con questo procedimento vanno utilizzate entro poche settimane perché perderanno la loro frizzantezza nel corso del tempo.