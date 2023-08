Come creare un contenitore per buste da una bottiglia di plastica riciclata

A vete tante buste di plastica in casa e non sapete come conservarle? Riciclando una bottiglia di plastica, potete facilmente creare un contenitore che le contenga. Ecco come realizzarlo in poche mosse.

Occorrente

bottiglia di plastica

righello

pennarello

taglierino

forbici

nastro biadesivo

buste di plastica

Procedimento

Prendete una bottiglia di plastica e, dopo aver rimosso l’etichetta, lavatela con acqua e sapone. Sciacquatela in acqua dolce e lasciatela asciugare al sole.

Con il righello, misurate circa 2,5 centimetri dalla parte superiore della bottiglie e fate un segno con un pennarello. Usando il taglierino tagliate la parte superiore della bottiglia seguendo il segno. Sempre con il taglierino, tagliate l’area inferiore della bottiglia. Potete usare la linea sagomata della bottiglia come guida di taglio. Se non ci fosse, anche in questo caso fate in modo di tagliare circa 2,5 centimetri dalla parte inferiore della bottiglia. Se i tagli con il taglierino lasciano i bordi irregolari e taglienti, prendete un paio di forbici per tagliare leggermente le superfici e renderle più lisce.

Con il pennarello scrivete la parola buste sulla superficie esterna della bottiglia. Sul retro corrispondente alla scritta buste, incollate un pezzo di nastro bioadesivo. Premete saldamente la superficie del nastro biadesivo contro il muro dove volete tenere il vostro contenitore.

Aggiungete le buste di plastica, piegandole prima di inserirle nell’apertura superiore del contenitore. Quando avete bisogno di una busta, estraetela dall’apertura inferiore.