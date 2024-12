Materiali

cartone spesso

forbici o taglierino

righello

matita

colla a caldo o vinilica

pittura acrilica o tempera (colori a tua scelta)

pennelli

decorazioni opzionali (muschi, rametti, carta colorata, ecc.)

Procedimento (prima parte)

Taglia il cartone in rettangoli e quadrati che formeranno le pareti, il tetto e la base delle casette. Disegna le sagome delle pareti e del tetto sul cartone usando righello e matita per assicurarti che siano proporzionate. Usa le forbici o il taglierino per ritagliare le sagome disegnate. Ricorda di tagliare finestre e porte sulle pareti prima di assemblarle. Incolla le pareti insieme usando la colla a caldo o la colla vinilica. Se utilizzi la colla a caldo, fai attenzione a non bruciarti e assicurati che le giunture siano ben fissate.

Procedimento (seconda parte)

Ritaglia due rettangoli per formare il tetto. Incolla i due rettangoli insieme in modo da formare un angolo e poi fissali sulla parte superiore delle pareti. Dipingi le casette con i colori acrilici o tempera. Lascia asciugare completamente la pittura prima di aggiungere ulteriori decorazioni. Applica muschio, rametti, carta colorata o altre decorazioni a piacimento per aggiungere dettagli realistici. Posiziona le casette nel presepe e aggiungi eventualmente illuminazioni a LED all’interno per un effetto luminoso.

