Come recuperare una vecchia cornice

S e hai una vecchia cornice che desideri ravvivare o trasformare, ci sono diverse tecniche creative che puoi utilizzare. Ecco alcune idee e suggerimenti.

Cambio di colore

Se vuoi ripristinare o cambiare il colore della cornice, inizia carteggiandola per rimuovere la polvere. Successivamente, puoi riverniciarla con una vernice adatta al materiale della cornice.

Riparazioni

Se la cornice è scollata dai lati, applica della colla sugli angoli e ferma il telaio con del nastro di carta. Se ci sono scheggiature o parti rotte, riempile con stucco, lasciando fuoriuscire un po’ di materiale. Dopo l’asciugatura, carteggia e vernicia.

Decorazioni creative

Personalizza la cornice con effetti decorativi: Puoi dipingerla con un effetto marmo, utilizzare la tecnica del decoupage, incollando ritagli di carta colorata sulla superficie o aggiungere dettagli come bottoni, fiocchetti o monetine.

Riciclo creativo

Se la cornice è di legno, invece di usarla solo per incorniciare foto o quadri, puoi trasformarla in qualcos’altro: aggiungi assi all’interno per creare una bacheca, utilizzala come vassoio, aggiungi scomparti per trasformarla in un portaoggetti.