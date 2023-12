Come restaurare una sedia imbottita

A vete in casa una vecchia sedia imbottita da riparare? Il restauro di una sedia fai da te è meno complesso di quanto possiate pensare. Il rivestimento sulla seduta può essere riparato in modo economico e utilizzando pochi attrezzi. Ecco il procedimento per farlo senza errori.

Occorrente

Carta vetrata fine

Pennello medio

Strato di gommapiuma (o spugna dello spessore non inferiore a 5 centimetri)

Colla

Stucco da legno

Spatola

Smalto all’acqua dalla tinta più gradita lucida o opaca

Vernice protettiva

Chiodini

Pinze

Tela

Graffette

Procedimento

Per prima cosa, pulite con cura la sedia, rimuovendo eventuale sporcizia e polvere.

Togliete l’imbottitura della seduta aiutandovi con un cacciavite. Sollevate il rivestimento superiore, rimuovendo con cura cuciture e crine del rivestimento interno. Rimuovete possibili chiodini che fissano l’imbottitura alla struttura della sedia con una pinza. Assicuratevi che le molle o nastri legnosi sui quali poggia la seduta siano in buone condizioni.

Chiudete eventuali fessure sulla struttura della sedia, utilizzando dello stucco per legno. Applicate poi un prodotto antitarme, con l’aiuto di un pennello. Attendete almeno otto ore prima di procedere alle fasi successive.

Trascorso le otto ore, passate la carta vetrata su tutta la struttura della sedia. Poi prendete la vernice protettiva e date una prima passata.

Attendete almeno sei ore e poi passate una mano leggera di carta vetrata.

Eseguite ora una seconda mano con lo smalto che avete scelto.

Conclusa la fase di pittura, occupatevi del rivestimento della seduta. Rivestite la parte inferiore della seduta con una tela robusta da applicare con dei chiodini.

Prendete la gommapiuma o la spugna e posizionatela nella parte inferiore del cuscino e rivestitela con la stoffa. Fissate il tutto con l’aiuto delle graffette.

Se volete rifinire meglio la sedia, rivestite le graffette, che sono visibili sul bordo della sedia, mettendoci la passamaneria.