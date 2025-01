Vuoi riflettere lo stile industrial della tua casa anche a tavola? Ecco la guida passo-passo per modernizzare la tua mise-en-place con sottobicchieri in cemento fatti da te attraverso pochi e semplici passi.

Prepara il materiale

Per realizzare i sottobicchieri in cemento procurati:

Stampi in silicone (vanno bene quelli per dolci o per sapone)

Acqua

Cemento rapido

Carta vetrata a grana fine

Guanti di gomma

Mascherina antipolvere

Vernice acrilica (opzionale)

Pennello (opzionale)

Il procedimento per realizzare sottobicchieri in cemento

Prima cosa, prepara il cemento. Per farlo munisciti innanzitutto di guanti e indossa la mascherina antipolvere. Seguendo le istruzioni riportate sulla confezione di cemento rapido, unisci in una ciotola cemento e acqua mescolando bene, fino a ottenere una consistenza liscia e omogenea.

Versa il composto negli stampi in silicone, riempiendoli fino al bordo. Fai attenzione a livellare la superficie, rimuovendo eventuali bolle d’aria con l’utilizzo di una spatola o un cucchiaio. Fai asciugare (le tempistiche sono indicate sulla confezione di cemento rapido, di solito 24 ore).

Quando i sottobicchieri asciugheranno negli stampi in silicone, rimuovili delicatamente. Usa la carta vetrata a grana fine per levigare i bordi e la superficie.

Se desideri, puoi dipingere i sottobicchieri con vernice acrilica per aggiungere un tocco di colore. Usa un pennello per applicare la vernice e lascia asciugare completamente.

Consigli pratici

Per dare un tocco di originalità alle tue creazioni, aggiungi pigmenti colorati al cemento. In questo modo otterrai sottobicchieri di diverse tonalità. Ricorda che prima di utilizzare i sottobicchieri è bene applicare un sigillante trasparente per proteggerli da umidità e macchie.

