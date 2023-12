V acanze sulla neve in arrivo? In valigia non potrà mancare almeno un maglione da montagna. In lana o cashmere, a tinta unita o con fantasia nordica: indossarne uno in una baita, con pantaloni caldi e scarponcini, è una vera coccola. Anche per Chiara Ferragni (che ci offre una valida lezione di stile)

Caldi, avvolgenti, delle vere e proprie coccole che regalano un’immensa sensazione di comfort già solo al tatto: i maglioni da montagna sono veri alleati di stile (e comodità) quando le temperature diventano particolarmente rigide. Perfetti per i look da neve, ma non solo: c’è chi dei design nordici – con stelle di Natale, fantasie astratte, renne e stampe del mondo innevato – non fa a meno neppure in città. Ben venga così! Con i jeans e con i pantaloni di velluto a coste, il maglione da montagna è semplicemente perfetto: non chiede altro. Ce lo dimostra il look di Chiara Ferragni da scoprire subito e da replicare, all’occasione, con le proposte shopping che abbiamo selezionato ad hoc per te.

Guida al look: il maglione da montagna di Chiara Ferragni

Pronta per i look après-ski? Tolti gli indumenti tecnici per sciare, ci rifugeremo nella sensazione di comfort di un bel maglione in lana e cashmere. Proprio come ci dimostra questo look di Chiara Ferragni da copiare subito: facilissimo da replicare nel quotidiano, tutto ciò che ti occorre realmente è il tuo maglione must-have del guardaroba moda inverno 2023-2024. Come sceglierlo? L’imprenditrice digitale odi et amo d’Italia ha puntato sul brand Falconeri: trattasi di un maglione a trecce, con collo alto e fantasia nordica multicolor. Abbinato, ovviamente, a un paio di pratici jeans. Basterà aggiungere un paio di scarponcini e, voilà, la mise è fatta.

Foto courtesy Falconeri.

Guida shopping: 10 proposte per il tuo guardaroba

Bello, caldo e a prova di budget: così deve essere il maglione da montagna. Che tu abbia in mente di acquistarne uno o più di uno, qui troverai la nostra selezione ad hoc per te. Variano nei colori, nelle fantasie, nei prezzi, ma anche nelle silhouette: qualcuna è dritta, qualche altra invece leggermente cocoon per coccolare le tue forme. Occhio anche ai dettagli: troverai maglioni a collo alto, maglioni con colletto stondato o con scollo a V. Altri invece con la zip. E infine, motivi, stampe e decorazioni: ad ognuna il suo. Con stile e vivacità!

Dolcevita in cashmere ultrasoft, Falconeri (€498)

Maglia girocollo a manica lunga in caldo e morbido misto lana, United Colors of Benetton (€89,95)

Maglione in lana jacquard, Ballantyne (€320)

Maglione con collo trucker e zip, ba&sh (€345)

Maglione dolcevita, Napapjri (€180)

Maglia norvegese misto alpaca, Patrizia Pepe (€228)

Maglione con stampa e ricamo, Saint Barth (€209)

Pullover in maglia jacquard, H&M (€25,99)

Pull dolcevita donna lana, viscosa e cashmere, Gallo (€147,40)

Maglia Polo Bear in misto lana, Polo Ralph Lauren (€699)