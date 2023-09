Come riciclare il brick del latte

I l latte è uno tra gli alimenti maggiormente acquistati. Se volete evitare sprechi, ecco alcune idee per riciclare i brick avanzati e destinarli ad altri utilizzi.

Fioriere

È una delle idee più semplici e funzionali. Basta svuotare i brik del loro contenuto, tagliarli a metà e rivestirli. Praticate un foro sullo sfondo, riempiteli di terriccio e travasatevi i fiori desiderati. I brick diventeranno così delle fioriere in miniatura.

Contenitore per pop corn

Con altrettanta semplicità, se amate organizzare serate cinema in casa con gli amici, potete trasformare un brick del latte in un pratico contenitore per pop corn. Basta ritagliare un brick del latte all’altezza che preferite e coprirlo con della carta colorata della misura adeguata, applicandola con della colla vinilica.

Confezione regalo

Il brick del latte può diventare facilmente anche un contenitore regalo. Foderatelo con un foglio di carta e abbellitelo con delle scorze d’arancia essiccate ritagliate a forma di stella (o di cuore).

Borsetta

Probabilmente non ci avete mai pensato ma il brick del latte può diventare una deliziosa borsetta. Se avete a disposizione una stoffa elegante, non dovrete fare altro che applicarla sul brick perfettamente pulito e adeguatamente ritagliato. Aggiungete una catenella. La vostra borsetta è pronta!

Portamonete

E ancora, il brick del latte in poche mosse diventa un utilissimo portamonete. Ritagliate il cartone a circa 10 centimetri dalla base, piegatelo a fisarmonica e dotatelo di una chiusura in velcro. Et voilà, il gioco è fatto!