Come riciclare gli stampini per il ghiaccio: quattro idee

S apete che gli stampini per il ghiaccio possono essere usati in modo alternativo? Ecco quattro idee semplici e veloci per riciclarli.

Ghiacciolini alla frutta o cubetti di caffè

Inserite della frutta fresca e del succo di frutta in ogni stampino (oltre a uno stuzzicadenti): mettete tutto in freezer e i vostri ghiacciolini alla frutta saranno pronti in un baleno. Con lo stesso procedimento, versate il caffè avanzato in ogni stampino. Otterrete dei cubetti di caffè ghiacciato.

Vasetti in miniatura

Forate gli stampi di ghiaccio con un trapano e poi riempite ognuno con un po’ di terriccio e i semi della pianta che volete far crescere. Non ci vorrà tantissimo per avere i vostri vasetti in miniatura.

Portagioie

Uno stampino per il ghiaccio può trasformarsi con facilità in un portagioie, dove conservare i vostri gioielli più piccoli. Disponeteli in ogni scompartimento così saranno sempre in ordine e visibili.

Igienizzante per la pattumiera

Dalla pattumiera proviene cattivo odore? Niente paura! Disponete due limoni tagliati a spicchi dentro gli stampini del ghiaccio e ricoprire il tutto con dell’aceto. Poi versate i cubetti di ghiaccio che avete ottenuto nella pattumiera e giratela al contrario. Il composto si scioglierà e la igienizzerà totalmente.