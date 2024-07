Leggi anche Come dipingere le piastrelle del bagno

Procedimento

Inizia pulendo le piastrelle con un detergente per piastrelle da bagno o una soluzione a base di candeggina per rimuovere muffe o funghi. Asciuga bene l’area con un asciugamano.

Usa un solvente rimuovi mastice sul sigillante e lascialo agire per 2-3 ore. Questo ammorbidirà il sigillante in mastice e lo renderà più facile da rimuovere.

Fai un’incisione nel sigillante con un rasoio o un coltello multiuso. Fai attenzione a non graffiare le piastrelle. Solleva l’estremità del mastice in modo da poterlo afferrare.

Usa le dita o una spatola per staccare il mastice dalle piastrelle. Se non si stacca facilmente, puoi usare un asciugacapelli per riscaldare il mastice per 30-40 secondi e poi raschiarlo via con una raschietto.

Dopo aver rimosso il mastice, pulisci eventuali residui con alcool isopropilico o solventi minerali per preparare la superficie per un nuovo mastice.

Ricorda di indossare guanti protettivi e assicurati che l’area sia ben ventilata durante questa operazione.