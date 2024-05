Come verniciare il legno di bianco shabby chic

I l look shabby chic è caratterizzato da un’eleganza consumata e colori spesso neutri. Se i tuoi mobili sono troppo lucidi e nuovi, ecco cosa fare per verniciarli di bianco in pieno stile shabby chic.

Materiali

cera trasparente

vernice bianca opaca

pennello largo

carta vetrata

Tutorial

Per prima cosa, pulisci la finitura esistente. Se necessario, rimuovi la vernice precedente. Esegui una leggera carteggiatura e rimuovi la polvere. Prendi una vernice bianca opaca e applicane uno o due strati utilizzando un pennello largo. Usa una carta vetrata o un blocco abrasivo per creare l’effetto consumato. Proteggi il pezzo con 2-3 strati di una vernice a base d’acqua. Applica una cera trasparente per sigillare la vernice una volta terminata. Goditi il tuo mobile shabby chic!