Come riverniciare le vecchie finestre in legno

R iverniciare le vecchie finestre in legno è un lavoro che può essere svolto senza particolari difficoltà dalle amanti del fai da te. Ecco una breve guida che illustra passo passo come farlo alla perfezione.

Occorrente

Nastro carta

Smalto opaco all’acqua per interni ed esterni

Pennello piatto sintetico

Carta vetrata (180 e 320) o sverniciatore chimico e spatola

Procedimento

Prima di riverniciare è necessario rimuovere la polvere e lo sporco dalle finestre. Fatto questo, proteggete con del nastro di carta i vetri lungo tuti i bordi, le cerniere, le maniglie e altre componenti che non andranno dipinte. Procedete poi a carteggiare le superfici di legno con la carta vetrata n. 180 per rimuovere eventuali imperfezioni e per far aderire meglio la nuova pittura. Rimuovete con un panno umido tutta la polvere. Se sono presenti molti strati di vecchie pitture, al posto della carta vetrata utilizzate uno sverniciatore chimico (all’aperto o comunque in un ambiente molto areato): stendete il prodotto con un pennello e lasciatelo agire per il tempo indicato sulla confezione, poi rimuovete tutto con una spatola. Carteggiate e pulite bene con un panno. A questo punto, mescolate bene lo smalto con un bastoncino e iniziate a dipingere tirando bene il colore per evitare che si formino gocce o accumuli di vernice. Fate asciugare molto bene e, se necessario, carteggiate leggermente con la carta vetrata n.320 per eliminare le eventuali imperfezioni. Passate la seconda mano e fate asciugare perfettamente prima di rimuover il nastro carta.