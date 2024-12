Il Natale è ormai alle porte ed è arrivato il momento di preparare gli addobbi e decorare ogni spazio della casa a tema natalizio. Se il pranzo di Natale sarà organizzato a casa vostra, oltre ad occuparvi del centrotavola, potete decidere di realizzare dei segnaposto di Natale fai da te.

Il segnaposto è un’invenzione strepitosa: rende più bella la tavola, aiuta a gestire gli ospiti quando si è in troppi e anche a creare strategiche postazioni (come regolare la lontananza dalla suocera per esempio…). Inoltre in occasioni speciali come il Natale il segnaposto può trasformarsi in una scenografica decorazione a tema. Per realizzare dei segnaposto originali e d’effetto bastano pochi materiali: cartoncino, nastrini, frutta, spezie e altri elementi della natura (cannella, chiodi di garofano, ghiande, pigne, legnetti), pennarelli o pennelli o una penna stilografica se si ha una bella calligrafia, colla, perline e glitter, mollette per la biancheria, ecc. Le più creative possono cimentarsi con la creazione di pupazzi e soggetti natalizi in fimo e cernit, o in das o usare tecniche particolari come quella dello scrapbooking per fare dei decori di Natale fai da te. Ecco alcune idee creative da realizzare a mano per decorare la vostra tavola delle feste a cui manca solo la tovaglia giusta e il centrotavola di Natale.

Per creare dei semplici ed eleganti segnaposto di Natale vi serviranno alcuni materiali:

Tappi di sughero;

Ramoscelli di abete;

Colla;

Fiocchetti rossi;

Cartoncini di colore bianco o rosso.

Dopo aver lavato i tappi di sughero, scegliete quelli di misura simile e collocateli su un tavolo in posizione verticale. Con un chiodo praticate un piccolo foro nella parte alta e infilate un rametto di abete, per formare un alberello di Natale. Alla base dell’alberello, con l’aiuto di una pistola per colla a caldo, incollate un fiocchetto di colore rosso. Per completare il segnaposto, ritagliate dei rettangoli dal cartoncino di colore bianco e scrivete il nome dell’ospite con un pennarello nero, in seguito incollatelo sul tappo di sughero.

Se volete rendere la tavola di Natale più colorata e divertente, potete creare degli alberelli segnaposto di carta, da personalizzare con il nome dei vostri ospiti. Per gli alberelli di carta dovrete usare i seguenti materiali:

Cartoncini di forma quadrata di diversi colori;

Nastri rossi o bianchi;

Perline di tanti colori;

Biglietti con il nome.

Per creare gli alberi segnaposto in carta, ritagliate dei rettangoli della misura di 4×4 cm e con l’aiuto delle mani realizzate dei piccoli coni, incollando le due estremità per formare una struttura stabile e solida.

Procedete con le decorazioni dell’alberello, quindi avvolgete il cono con il nastro rosso o bianco e incollate le perline lungo tutta la superficie. Per finire, scrivete il nome dell’ospite su un cartoncino bianco con il pennarello rosso e incollatelo alla base dell’alberello di carta.

Se desiderate creare dei segnaposto di Natale facili e veloci, potete acquistare delle palline di piccole dimensioni, del colore che più si adatta alla vostra tavola natalizia, anche se è sempre opportuno scegliere tra il bianco, il rosso o il dorato. Per ogni ospite, collocate una pallina e in prossimità del gancio inserite un anello, come quelli che vengono usati per le chiavi. All’interno dell’anello, dovrete semplicemente posizionare un foglietto di forma rettangolare con il nome dell’ospite e incollare un adesivo a forma di stellina, Babbo Natale o renna per rendere il segnaposto ancora più divertente.

L’albero di Natale è uno dei simboli delle festività e per questo è bello impiegarlo come decorazione.

Materiale necessario

Uncinetto n° 2,5/3

Cotone

Perline

Ovatta sintetica

Fil di ferro

Ago da ricamo per cucitura finale

Punti impiegati:

Catenella cat

Maglia bassissima mbss

Maglia bassa mb

Istruzioni

(Davanti) Avviare 2 cat; 1 GIRO – 2 mb; 2 GIRO – 2 mb su ogni mb sottostante (Tot 4 mb); 3 GIRO – 1 mb per ogni mb del giro precedente; 4,6,8,10,12,15,18,21,24 GIRO – Lavorare tutto a mb lavorando 2 mb, nella stessa mb, ai lati della lavorazione; 5,7,9,11,13,14,16,17,19,20,22,23,25,26 GIRO – 1 mb per ogni mb del giro precedente; Per un totale di 22 mb. 27 GIRO – 7 mbss, 8 mb dal GIRO 28 al GIRO 34 – 8 mb. Spezzare il filo e chiudere il lavoro. Lavorare il Dietro come il Davanti e cucire I 2 lati dal rovescio lasciando una parte aperta per inserire l’imbottitura. Una volta cucito il tutto in stile shabby, con lo stesso cotone, per il laccino da appendere, fare in alto 20 catenelle e chiudere ad anello con 1 mbss. Cucire ai lati delle perline argentate.

Realizziamo dei vasetti in terracotta in cui inseriremo delle candeline: un’idea davvero originale per i vostri segnaposto di Natale. Poi, dopo le feste, potremo utilizzarli come candelabri, vasi o sottovasi per le piantine più piccole.

Materiale necessario

vasetti di terracotta,

pasta das,

colore acrilico bianco,

colla,

mattarello,

stampini,

coltello.

Istruzioni

Col il mattarello stendiamo la pasta das fino a raggiungere uno spessore di qualche millimetro e con degli stampini ritagliamo delle formine adatte: cerchi, rombi, stelle, cuoricini … oppure tagliamo dei nastri con il coltello. Con il colore acrilico coloriamo i vasetti e attendiamo che si asciughino. Con la colla attacchiamo sui vasetti le formine di pasta das o i nastrini, poi attendiamo che diventino asciutti. Coloriamo anche le figurine che abbiamo incollato ed ecco che i vasetti sono pronti. Come li utilizzeremo? Gli ospiti saranno accolti dai segnaposto di benvenuto con le candeline. Quando ci siederemo le sposteremo in mezzo al tavolo, così illumineranno il cenone di Natale. Ovviamente potete colorare i vasetti con un altro colore che vi sta a cuore. I vasetti sono dei regalini facili da realizzare e sono un lavoretto ideale da fare con i bambini durante le feste di Natale.

A Natale rendi speciale la tua tavola realizzando un centrotavola natalizio e dei bellissimi segnaposto per gli ospiti con una stella imbottita! Questo tutorial ci spiega come cucire una stella morbidissima da utilizzare proprio come segnaposto, una decorazione di Natale i colori con cui giocare sono l’azzurro e il rosso, ma possiamo anche pensare a delle simpatiche varianti.

Occorrente

Stoffa colorata

Nastrino in tinta

Imbottitura

Cartoncino bianco

Istruzioni

Disegnare una stella sulla stoffa in doppio; cucire la stella lasciando aperto 2 punte; imbottire la stella senza esagerare: chiudere le punte; tagliare la stoffa in eccesso; avvolgere il nastrino attorno alla stella applicando un cartoncino con l’iniziale del commensale.

Un’idea che ci sembra particolarmente graziosa per apparecchiare la tavola a Natale è il segnaposto a forma di coroncina realizzato con un profumatissimo rametto di rosmarino, ecco come farla!

Materiale necessario

Rametti di rosmarino fresco

Spago

Cartoncino bianco e set di timbri lettere

Nastrino rosso

Istruzioni

Realizzare delle piccole tag con le timbrate delle iniziali dei commensali

praticare un foro e infilare lo spago

chiudere il rametto di rosmarino con lo spago e la lettera

applicare un fiocco

Un consiglio simpatico su come realizzare in poco tempo e ad un costo contenuto alcuni originali segnaposto che abbiano la forma dei classici cappellini di Natale. Si consiglia di utilizzare tanta fantasia e, perché no, di farsi aiutare dai più piccoli. Diventerà un utile passatempo anche per loro.

Occorrente

Feltro di colore rosso,

feltro di colore bianco,

colla per tessuti,

ovatta,

filo da cucire rosso o bianco,

pennarello per tessuti.

Procedimento

Ritagliate per prima cosa il feltro di colore rosso, tanto da ricavarne dei coni che rappresenteranno la parte principale del cappellino. Sarà possibile costruirli della dimensione che più si desidera, ciò dipenderà infatti solo dalla vostra fantasia. Una volta tagliati i coni, prendete il feltro bianco e ritagliate delle strisce lunghe quanto la base del cono. Esse rappresenteranno il bordo del cappellino. Adesso prendete la striscia bianca ed effettuando una cucitura unitela alla base del cono. Fatto questo, chiudete il cono con un’ulteriore cucitura dandogli così la caratteristica forma del cappellino. Da ultimo prendete dell’ovatta e aiutandovi con della colla specifica per tessuti formate una pallina che dovrete incollare in cima al cappellino.

Con un pennarello speciale per tessuti, se volete, potreste arricchire il vostro segnaposto scrivendo, al centro del cappellino, il nome del commensale. In pochissimo tempo avrete realizzato così un addobbo di Natale che, oltre a fungere da simpatico segnaposto, potrà essere utilizzato per abbellire la casa e rendere l’ambiente più accogliente, simpatico e in sintonia con l’atmosfera magica del Natale.

Cosa sono i Christmas crackers? Sono delle maxi caramelle, finte naturalmente, che si creano utilizzando l’anima di cartoncino di un rotolo di carta igienica, della carta colorata e dei dolcetti. Si sistemano i dolcetti all’interno del rotolo e quindi lo si maschera di fatto da caramella rivestendolo con la carta che abbiamo a disposizione e creando le due caratteristiche ali delle caramelle. È un segnaposto particolarmente amato soprattutto dai bambini.

Una pasta da biscotto come quella per fare gli omini di zenzero (qui trovi la ricetta) si presta benissimo a questo tipo di segnaposto, perché si indurisce e si conserva a lungo, mantenendo un bel colore scuro. I soggetti per questi segnaposto possono essere tantissimi: dai pupazzetti ai cuori glassati di rosso, dalle finte foglie di agrifoglio ai bastoncini di zucchero. Vi basterà incollare un cartoncino con il nome per avere un segnaposto divertente e goloso, che forse però non arriverà alla fine della serata. Potete usare poi cioccolatini, caramelle e bastoncini di zucchero…

Una mela rossa o una piccola pera con un cartoncino sono un segnaposto eco molto chic e facile da realizzare. In alternativa: un piccolo melograno lucidato, una noce o delle ghiande, magari dipinte con della tempera color oro, oppure delle spezie, come bastoncini di cannella legati con un nastrino rosso o chiodi di garofano su degli agrumi dalla buccia soda. E poi foglie di agrifoglio, pigne, legnetti…

