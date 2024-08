Sia primavera che in estate è facile che le formiche si dirigano verso balconi e terrazzi in cerca di cibo. Per prevenire e risolvere questo problema è necessario adottare qualche semplice accorgimento. Innanzitutto è fondamentale identificare i percorsi che le formiche utilizzano per muoversi per intervenire nei punti giusti interrompendo le “catene” che questi insetti mettono in atto.

Leggi anche Come si fa a capire da dove escono le formiche

Prima regola anti-formiche: via le tracce di cibo

La pulizia regolare è essenziale in particolare in questo periodo: residui di cibo e liquidi dolci, anche in minima quantità, attirano moltissimo le formiche. Lava frequentemente il pavimento del terrazzo, passa una spugna sul piano del tavolo e mantieni pulite le sedie togliendo le briciole da eventuali cuscini: saranno deterrenti efficaci. I contenitori per la spazzatura devono essere inoltre ben sigillati e, possibilmente, svuotati ogni giorno e lavati anche al loro interno.

Leggi anche Punture di insetti: come comportarsi

Attenzione alla formazione di umidità

La gestione dell’umidità è altrettanto cruciale. Le formiche sono attratte da ambienti umidi, quindi eliminare le pozze d’acqua e mantenere le superfici asciutte contribuirà a prevenire la loro presenza.

Verifica che non ci siano fessure o crepe

Sigilla crepe e fessure nelle porte, finestre e pavimenti: questo impedirà alle formiche di entrare. Materiali come silicone o mastice possono essere utilizzati per questo scopo.

Leggi anche Come scegliere un ombrellone per terrazzo e giardino

Un rimedio naturale: il peperoncino di Cayenna

L’uso di repellenti naturali come il peperoncino di Cayenna possono essere un metodo non tossico per tenere lontane le formiche. Spargi una linea di peperoncino intorno al perimetro del terrazzo per creare una barriera che le formiche eviteranno.

Insetticidi specifici per formiche

Per un approccio più aggressivo, si possono utilizzare esche e insetticidi specifici per formiche. Tuttavia, è importante utilizzare prodotti sicuri per l’ambiente e per gli animali domestici, seguendo attentamente le istruzioni del produttore. In caso di infestazioni gravi o persistenti, potrebbe essere necessario consultare un professionista del controllo dei parassiti.