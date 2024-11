Cornici flottanti

Le cornici flottanti sono perfette per dare l’illusione che l’opera d’arte fluttui all’interno della cornice. Questo tipo di incorniciatura è ideale per le opere su carta, come acquerelli o disegni, poiché permette di valorizzare i bordi dell’opera. Per creare questo effetto, utilizza una cornice con un passe-partout trasparente o una cornice tra due vetri. Questo conferisce un’impressione di leggerezza e modernità, proteggendo al contempo l’opera dai danni.

Parete di cornici

Creare una parete di cornici è un ottimo modo per presentare una collezione di opere d’arte. Per un effetto armonioso, scegli cornici di dimensioni e stili vari, ma che condividano una palette di colori simile. Disponile in modo che formino un insieme coerente, giocando con le altezze e gli spazi. Questa tecnica permette di raccontare una storia visiva e di dare carattere a una stanza.

Cornici retroilluminate

Le cornici retroilluminate aggiungono una dimensione extra alle tue opere d’arte illuminandole dall’interno. Questo tipo di incorniciatura è particolarmente efficace per fotografie e opere grafiche, poiché accentua i dettagli e i colori. Per realizzare una cornice retroilluminata, utilizza strisce LED posizionate all’interno della cornice. Questo crea un’atmosfera calda e mette in risalto l’opera in modo spettacolare.

