Ciotola

Per prima cosa, carteggia il guscio esterno con della carta vetrata e un coltellino in modo da renderlo liscio.

Fai un buco all’esterno del cocco per drenare il liquido da dentro. Puoi lasciarlo drenare da solo, ma agitarlo di tanto in tanto può velocizzare il processo.

Disegna una linea attorno alla circonferenza del cocco, a metà o nelle proporzioni che preferisci per la tua ciotola. Quindi, usando una sega, taglia lungo la linea guida che hai segnato.

Una volta separate le due metà, rimuovi la polpa del cocco con un cucchiaio. Un buon trucco per facilitare la rimozione della polpa è mettere la metà-ciotola nel microonde.

Carteggia i bordi e la superficie interna del guscio con carta vetrata. Poi lucidalo con un panno e dell’olio minerale per uso alimentare.

Et voilà, la tua ciotola di cocco è pronta!

Portacandele

Dopo aver carteggiato la noce di cocco, svuota il cocco. Localizza i tre “occhi” in cima al guscio. Usa uno strumento affilato o un trapano per fare un buco in due degli occhi, poi svuota l’acqua di cocco.

Una volta svuotato, usa una sega per tagliare il cocco a metà. Dopo aver diviso il cocco, rimuovi la polpa. Per velocizzare il processo, metti la metà nel microoonde, poi aiutati con un cucchiaio.

Usa la carta vetrata per levigare i bordi del guscio di cocco e l’interno: renderà il tuo portacandele più sicuro e più gradevole esteticamente.

Posiziona una piccola candela al centro del guscio di cocco. Se il guscio oscilla, puoi raschiare una piccola quantità dal fondo per renderlo più stabile.

Il tuo bellissimo portacandele di cocco è pronto.

Vaso per piante

Svuota il cocco praticando un foro per far uscire l’acqua.

Dalla cima del cocco calcola qualche centimetro per praticare un primo taglio con una sega. La parte di noce che hai tagliato ti servirà come base del vaso.

Metti la noce nel micrroonde e poi utilizza un cucchiaio e rimuovi la polpa.

Con della carta vetrata e un coltellino, leviga la noce di cocco esternamente e internamente e il pezzo di guscio precedentemente tagliato che utilizzerai come base.

Incolla la noce di cocco dalla parte in cui non hai praticato il taglio al pezzo di gusio precedentemente tagliato e che fungerà così da base. Il tuo vaso sta prendendo forma!

Liscia con dell’olio il vaso di cocco che hai creato, poi riempilo di terriccio. Rimuovi con cura la tua pianta dal suo vecchio vaso e allenta delicatamente le radici. Metti la pianta nel tuo vaso di cocco.