Zucca di Halloween fai da te di carta: come realizzarla

N on esiste Halloween senza zucca. Invece di realizzarne una vera e propria, per far divertire i bimbi ed esercitarvi con il fai da te potreste crearne una di carta. Ecco come portare a termine questo piccolo lavoretto.

Occorrente

Cartoncino arancione

Cartoncino nero

Cartoncino verde

Forbici

Graffettatrice

Colla

Filo

Procedimento

Per prima cosa, tagliate il cartoncino arancione in strisce grosse e regolari, tutte della stessa altezza (30 centimetri) e larghezza (10 centimetri)

Fate un buco al centro sulle entrambe le estremità di ogni striscia, sempre nello stesso punto. Potete farlo su una e poi sovrapporla alle altre, e bucare così quelle sotto usando la prima come modello.

Disponetele poi tutte a raggiera, mantenendo come perno al centro, per ognuna delle strisce, il buco di uno dei due lati. Unitele tra loro nel punto centrale con la graffettatrice (o con la colla, facendo attenzione che rimanga il buco aperto).

Infine, fissate le altre estremità del cartoncino, in maniera tale da ottenere una sfera.

Ora prendete il cartoncino verde, con il quale dovete disegnare delle foglie, da ritagliare, e delle striscioline, da arricciare come i nastri dei pacchi regalo. Sempre con la graffettatrice o con la colla, attaccate sia le foglie sia le strisce in cima alla zucca, senza però coprire i buchi aperti.

Fate passare il filo all’interno dei buchi, da un’estremità all’altra, dall’alto in basso e fate un nodo nella parte bassa della zucca così da fissare il filo. La parte superiore del filo la potrete utilizzare per appendere la zucca.

Per un tocco horror in più, con il cartoncino nero disegnate occhi e bocca da attaccare alla zucca con la colla.