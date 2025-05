Ariete

Mercurio vi lascia facendo calare i pensieri, gli sforzi della mente. Concedetevi un po’ di silenzio, facendo ogni cosa con più calma, senza mai rincorrere nessuno.

Toro

Arriva Mercurio nel vostro segno e subito il volume delle idee cresce, aumenta. Giusto in tempo per non lasciar decidere alle emozioni che non vi aiutano.

Gemelli

Divertitevi e basta, dando anche ragione a qualcuno se servirà a creare una atmosfera migliore. Mettendo da parte certe questioni di principio che sono inutili.

Cancro

Se Mercurio cambia di segno, accendendo idee e pensieri migliori, ecco che la Luna si fa amica, portando.

Leone

Impossibile nascondere certi entusiasmi, o non usare parole che si notano, che si fanno sentire. Questa Luna vi renderà bisognosi di dire, anche se non sempre vi servirà.

Vergine

Mercurio entra in ottima posizione, aiutandovi a percepirvi più forti, meno dubbiosi. Attenzione però a non usare subito questa nuova energia, a non farvi notare.

Bilancia

Non avrete nessuna voglia o intenzione di ascoltare la logica, preferendo di gran lunga continuare a credere nei sogni, illudendovi un po’ circa le fortune del cielo.

Scorpione

La Luna entrerà nel vostro segno opponendosi a quel mercurio che vi fa gli scherzi. Ammetterete di preferire le emozioni ai pensieri, di essere mossi dal cuore.

Sagittario

Mercurio si nasconde, facendovi perdere di vista certe persone, alcuni rapporti. Intanto, però, qualcosa vi aiuterà a tenere alto l’umore, a non sentirvi tristi.

Capricorno

Bello poter contare su una forza mentale maggiore, su pensieri che si fanno strada, che vi danno una mano a non sbagliare, a non tornare indietro. Usate la testa.

Acquario

Dovrete affrontare con calma e buon senso questo momento carico di piccole sfide, di veloci pianeti che metteranno alla prova logica e fantasia. Provateci.

Pesci

Migliora, insieme a Mercurio, la vostra reale attitudine verso i discorsi, verso le parole che arrivano agli altri. Questo è il momento di dire, di contare su voi stessi.