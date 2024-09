Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Sembrate essere più disposti a capire, a riflettere prima di fare, rallentando con le azioni e le iniziative del nuovo mese. E forse è giusto che sia prorpio così.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Urano si ferma, e con lui idee e invenzioni, ogni proposito di cambiamento. Dunque riflettete bene prima di reagire, capendo se abbia senso fare ciò che avete in mente.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Luna e Mercurio si uniscono nella vostra seconda casa. Succederà insomma che mente e cuore per una volta si parlino, garantendovi un momento intelligente.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

A volte persino voi, segno emotivo e spontaneo, vi fare convincere dalla logica, rinunciando a qualcosa di obiettivamente troppo difficile o distante.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Proprio ora, nel momento dei rientri alla normalità, ecco che Urano smette di funzionare, consigliandovi qualcosa di tranquillo, di lineare. Non chiedete troppo.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Vi sentirete meno in dovere di cambiare o di rivedere idee e posizioni, di essere sovversivi rispetto a qualcuno. Per questo affrontate un rientro calmo, tranquillo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Plutone torna in quadratura, riaccendendo qualche pensiero difficile, qualche dubbio che, di tanto in tanto, si fa ancora sentire. Non dategli ascolto.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Sarà un momento fatto di logica gentile, di quei pensieri morbidi che non hanno bisogno di grandi dimostrazioni di forza o di passione. Rilassatevi un po’.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Lasciate che qualcuno sia romantico, che si muova in modo gentile e delicato con tutto, senza forzare mai nulla. Perché sarà bello vivere così.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Di nuovo Plutone a movimentare il presente con i suoi strani quesiti, con quei pensieri che fanno troppe domande, finendo per smarrirsi. Non siate sospettosi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Urano lascia in pace la vostra intimità, non vi fa più sentire la voglia e il bisogno di cambiare qualcosa di importante in casa. E già vi sentite più a vostro agio.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Iniziate il nuovo mese senza dover dimostrare nulla di speciale, non sentendovi, cioè, in dovere di brillare, di essere al centro dell’attenzione. Fate con calma.