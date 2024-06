L’oroscopo di domenica 16 giugno

O roscopo di domenica 16 giugno. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Importante riuscire a parlare con il cuore, facendo arrivare i veri messaggi alle persone che contano, a chi sa capirvi e apprezzarvi. Tutto il resto non conta.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Anche senza dare nell’occhio, riuscirete a fare tutto ciò che conta e che vi serve. Con uno stile deciso ma discreto, concreto ma gentile, da veri Tori.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Intenzioni, entusiasmi e idee oggi si accorderanno perfettamente con le emozioni, regalandovi un momento facile da vivere e da apprezzare. Che vi piacerà.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Ricercate calore e energia nelle piccole cose, in tutto ciò che vi parla segretamente, che vi sussurra senza paura. E non sempre gli altri capiranno.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Idee, amori e parole, tutto sembra accordarsi con le vostre emozioni, così da garantirvi un momento facile e sereno. Per questo potete concedervi qualcosa di più.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Siete alla ricerca di cose che abbiano un valore speciale, di qualcosa che vi aiuti a sentirvi più importanti. Stando lontano da tutto ciò che brilla ma che non ha senso.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Avrete voglia di caricare le vostre emozioni con buoni propositi, con idee e intenzioni che vi portino lontano con la mente e con il cuore. Per stare bene.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Avrete la sensazione che qualcuno faccia qualcosa senza però farsi notare o vedere. E subito diventerete attenti e curiosi, per capire che cosa sta succedendo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Bello avere il coraggio di proporre, di condividere entusiasmi e idee con vera gioia. Non abbiate paura di raccontare, di fare e di esserci quando servirà.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Il vostro bisogno di fare ogni cosa in modo preciso e puntuale finirà con il convincervi ad essere particolarmente puntigliosi e scrupolosi con le cose del momento.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Bello potersi capire con tutti, condividendo emozioni e intenzioni, percependo gusti e preferenze simili. Vi piacerà fare cose con chi amate, discutere e imparare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Ci sono momenti in cui riuscite ad essere ancora più generosi, ancora più attenti e sensibili rispetto a chi amate. Presto brillerete per altruismo, per gentilezza.