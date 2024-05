L’oroscopo di domenica 26 maggio

O roscopo di domenica 26 maggio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Interessante notare come, a volte, le nostre emozioni ci spingono a fare la scelta giusta, quasi come se pensassero, oltre a sentire. Fidatevi di voi stessi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Mercurio dialoga con la Luna, così che il Toro riesca a connettere mente e cuore per vivere al meglio il momento. Niente vi sembrerà eccessivo o fuori luogo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Ottimo momento per fare, per compiere piccoli gesti senza rischiare di sbagliare. Dunque impegnatevi e non siate pigri, perché i risultati non mancheranno.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Avrete voglia di parlare, di apparire, di esserci sempre e comunque un po’. Avete bisogno di sentire che gli altri si accorgono di voi, che la vostra presenza si nota.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Mercurio vi ricorda delle piccole cose che qualcuno forse si aspetterebbe da voi. Dunque siate generosi e attenti con chi amate, perché sarà importante.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Godetevi questo raro momento di equilibrio tra emozioni e mente, un fenomeno che vi aiuterà a sentirvi sempre a posto, che vi convincerà a lasciar andare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Compensate l’aggressività di Marte con l’aiuto concreto, con le cose fatte insieme. Costruite qualcosa con chi altrimenti sarebbe destinato a scontri o frizioni.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Gestite Mercurio con l’affetto, parlando sempre in modo sincero e trasparente, facendo vedere che tenete per davvero a qualcosa di importante.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Giove si avvicina a Venere spiegandovi tutta l’importanza dell’essere gentili, di fare ogni cosa in modo equilibrato e attento. Non andate mai di fretta.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Vi prenderete cura di qualcuno, di tutte quelle cose che non ci piacciono e che nessuno vuole mai veramente fare. Ma voi siete persone serie e responsabili.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Siete in vena di riflessioni, di momenti dedicati a voi stessi e alla qualità del vostro vivere. Dunque accogliete critiche e complimenti, siate obiettivi con il presente.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Bella la sensazione di poter stare in perfetto equilibrio tra il cuore e la mente. Qualcosa che il cielo vi concede, una sensazione che vi aiuterà a sentirvi sicuri.