L’oroscopo di giovedì 13 giugno

O roscopo di giovedì 13 giugno. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Marte vi rende poco sicuri di fare, di mettervi in gioco e di provare a sfidarvi in qualcosa di diverso, di nuovo. Dunque optate per uno stile calmo, prudente.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Il vostro bisogno di cose libere e simpatiche oggi si scontra con regole e obblighi di cui non avete davvero nessuna voglia o intenzione. Una vostra scelta.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Luna e Saturno si fronteggiano chiedendovi di decidere tra cose di casa e impegni di lavoro. Vivrete una certa tensione scegliendo che cosa è importante.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Non è il momento migliore per fare conto su una persona, per appoggiarvi ad una relazione. Non succederà perché certe emozioni hanno voglia di stare da sole.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Non sempre le persone importanti godranno di un umore buono, ottimale. A volte dovrete convincere qualcuno a sorridere, a stare bene. Ma voi siete solari no?

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Siete in rotta di collisione con Saturno e le sue regole, perché davvero avete bisogno di leggerezza, di potervi muovere senza dover rispettare certi limiti.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Godetevi l’amicizia leggerissima di Venere, quella sensazione che vi convince di fare sempre qualcosa di bello e di buono. Per stare bene con voi stessi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

I vostri sogni si scontrano con le piccole realtà, con tutte quelle cose poco interessanti che rubano tempo e energia a ciò che invece vi piace, che brilla.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

La Luna i vuole liberi, slegati da obblighi o dimostrazioni, sempre in fuga verso qualcosa che vi renda felici. Concedetevi coccole e lussi, li apprezzerete.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Davvero non il momento migliore per investire sugli amori e sui rapporti in genere. Perché non mancheranno le incomprensioni, perché dovreste scegliere altre stelle.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Le sensazioni e i sentimenti potrebbero essere instabili e imprevedibili, mettendovi di fronte ad un presente non facile da gestire. Prendetevela comoda.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Siete in vena di discutere con Saturno, con quei limiti e quegli obblighi che non vi piacciono, che percepite solo come un peso. Datevi delle spiegazioni, convincetevi di certe utilità.