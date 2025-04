Ariete

Lasciate che i sogni siano tali, senza guardare troppo al dettaglio, senza esagerare quanto a pignoleria. Concedetevi la possibilità di credere a qualcosa di bello.

Toro

Non sembra essere il momento ideale per fare qualcosa di differente, per cambiare abitudini e stili dando ragione a Urano. Date la preferenza alla normalità.

Gemelli

Brava questa Luna, amica delle vostre intenzioni, che vi aiuterà a trovare sempre un aiuto o un sostegno nelle persone che contano. Non vi sentirete mai da soli.

Cancro

Provate ad incoraggiare qualcuno nel fare qualcosa, cercando di convincerlo che ce la farà, che non ci sono limiti o problemi che gli impediscano di vincere.

Leone

Da voi qualcuno si aspetterebbe il giusto ottimismo, quel modo di pensare tipico di chi è forte, di chi non ha troppa paura. E voi saprete non deludere nessuno.

Vergine

Per fortuna, qualcuno apprezzerà quello che farete, notando il vostro prezioso contributo alla riuscita di un progetto, di un programma. Vi sentirete a vostro agio.

Bilancia

La simpaticissima Luna amica sarà l’energia che risolleverà gli umori e le promesse del momento. Non preoccupatevi di niente e lasciate sempre dire alle emozioni.

Scorpione

Davvero non vi potete permettere la fretta, non dovrete mai esagerare con quell’impazienza che rischia di ferire le emozioni, di farvi fare cose parecchio sbagliate.

Sagittario

Momento ideale per lanciarsi, per essere notati, per chiedere aiuti e approvazione a quelle persone che fanno la differenza. Non siate timidi, domandate.

Capricorno

Scegliete di fare le cose in modo logico e normale, rispettando i dettagli e il buon senso, non trascurando mai nulla in nome di una inutile fantasia. Fatela facile.

Acquario

Questa Luna vicinissima sembra avere le idee parecchio chiare. Preferendo un ottimismo che crea, che sappia inventare. Rifiutando però tutte quelle cose che esagerano.

Pesci

Vi sentirete sostenuti da strane energie, forti di qualcosa di invisibile ma che vi aiuterà comunque a stare meglio, a fare sempre la cosa giusta, quella che serve.