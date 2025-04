Ariete

Non avrete paura di niente, sempre coraggiosi quanto basta per non cambiare idea, per non tornare indietro e mantenere ogni promessa, ogni proposito.

Toro

Forte e speciale questo Sole che vi aiuta a vivere di intenzioni, di fare ciò che è utile e necessario ma mettendoci sempre un po’ di dolcezza, di buone maniere.

Gemelli

Vi piace lasciare che i pensieri siano liberi, che le idee possano arrivare dove vogliono, perché avranno sempre qualcosa di bello e di interessante da proporre.

Cancro

Davvero un momento speciale e intenso per le amicizie, per frequentare quelle persone che ci sono sempre, che fanno parte di voi. Coltivate i rapporti migliori.

Leone

Sarà Marte, che vi rende tostissimi, o forse il Sole che vi impone di dire dubbi e verità. Farete molte domande, chiederete spiegazioni circa qualcosa che non quadra.

Vergine

La vostra generosità, resa intensa e palpabile dalla Luna, avrà però anche un fine, uno scopo. Perché vorrete dare un senso al vostro dare, vorrete assicurarvi di fare qualcosa di giusto.

Bilancia

Mentre voi rimarrete vicini ai dettagli e alle piccole cose del momento, qualcuno potrebbe invece decidere di passare all’azione, di fare. Stili e precedenze diversi.

Scorpione

Difficilmente questo Sole vi consentirà di non parlare dei vostri dubbi, delle perplessità che rendono difficile credere a qualcuno o a qualcosa. Difficile nascondere i sospetti.

Sagittario

Vivete liberamente un rapporto, una situazione condivisa o un compito da svolgere insieme agli altri. Fidatevi degli altri, di quelle persone che vi saranno vicine.

Capricorno

Vi farà benissimo esprimere liberamente idee e desideri, perché il dire, senza freni o censure, vi aiuterà a percepire ogni cosa migliore, divertente e speciale.

Acquario

Pensate a chi potrebbe non essere felice dei vostri silenzi, delle cose che forse non esprimete o non raccontate così bene. Sforzatevi di dire, di essere trasparenti.

Pesci

Potrete esprimervi in modo gentile e intenso, dando spazio e luce alle emozioni più vere, alla parte più autentica di voi. Qualcosa di cui andrete certamente orgogliosi.