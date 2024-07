Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Avete voglia di fare ogni cosa per bene, di non sbagliare con niente. Per questo preferirete fare da soli, senza chiedere aiuti o accettare interferenze.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Sembrate essere pronti a sacrificare qualcosa in nome delle responsabilità, di un dovere che oggi vi appare più importante di ogni altra cosa. Date il massimo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Concedetevi un momento che è al riparo da emozioni troppo forti, che sa ciò che è giusto e importante, che non si distrae inutilmente con niente. Bravissimi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Sembrate trovare un’ottima intesa con chi amate, con una persona speciale con cui volete fare progetti e programmi molto concreti. Non c’è spazio per il romanticismo.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Sceglierete di affrontare il momento e le sue sfide in modo diverso, forse originale, guardando ai possibili problemi da un altro punto di vista. Chissà che funzioni.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Questa Luna vi insegnerà a non dare importanza solo e solamente alle cose pratiche, al fare e agli impegni. Ci sarà insomma posto per ogni cosa, anche per i sogni.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Non sempre avrete la possibilità di agire e di fare come piace a voi, rispettando cioè alcune regole di apparenza o di gentilezza. Vi serve una certa grinta.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Vi aspettereste dagli altri maggiore precisione, una migliore capacità di dedicarsi a certe cose e di sacrificare alcuni interessi. Oggi pretendete parecchio.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Sforzatevi di essere gentili, evitando che certi pensieri possano pesare sulla qualità delle relazioni. Comportatevi normalmente e sorridete a chi vi è accanto.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

La qualità degli amori e delle relazioni oggi funziona perché si parla un linguaggio comprensibile, perché ci sarà intesa sulle intenzioni e sui propositi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Nonostante vi sentiate non proprio certi di ciò che fate, oggi provate a metterci più coraggio, osando di più e chiedendo di meglio a voi stessi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Non sembra esserci troppo spazio per la bellezza, per fare ogni cosa comodamente, con calma e gusto. Perché tutto si rincorre e niente aspetta.