Ariete

Mentre qualcuno sembra essere indaffarato a fare qualcosa e a costruire, voi vi sentite invece piuttosto fermi, sempre legati a responsabilità che non vorreste.

Toro

L’opposizione di Venere non smette di sfidare la vostra reale capacità di adattarvi a situazioni e contesti che non avete scelto o deciso voi. Siate aperti e accoglienti.

Gemelli

La Luna si oppone aiutandovi a vivere certe persone non come un semplice peso ma come, piuttosto, situazioni da condividere e aiutare. Siate generosi.

Cancro

Venere, in buon aspetto, davvero vi aiuta a vivere in modo più dolce e interessante l’energia vicina di Marte. Dunque fidatevi del vostro modo di fare.

Leone

Certe questioni pratiche e economiche si fanno meno urgenti e meno vicine. Così da concedervi un momento facile e rilassato, in cui non preoccuparvi mai troppo.

Vergine

Capite che state facendo la cosa giusta, che vi state muovendo bene con certe persone o realtà. Non siete insomma voi quelli che si sbagliano, che non capiscono.

Bilancia

Nonostante certi dubbi e alcune insicurezze, presto avrete voglia e bisogno di dire, di raccontare, di spiegare meglio tutto quello che sentite importante.

Scorpione

Bello riuscire ad accettare e accontentare certe persone che vi sono molto vicine, che vi chiedono costantemente qualcosa. Contate su Venere e la sua gentilezza.

Sagittario

La Luna accende e riaccende certe emozioni, meglio ancora il bisogno di vivere più da vicino certe realtà, alcune relazioni o persone. Siate sorridenti.

Capricorno

Non ascoltate quel Marte che vi vorrebbe tanto veloci, quasi impulsivi. Siate invece lenti e riflessivi, considerando meglio tutto ciò che vorreste dire o manifestare.

Acquario

Idee, amori e buoni pensieri sembrano farvi compagnia sotto un cielo amico. Respirate ottimismo e siate fiduciosi circa le vostre possibilità, le piccole fortune.

Pesci

Qualcuno sembra in vena di fare grand discorsi, di dire e di raccontare mille cose. Ma non sempre voi sarete disposti ad ascoltare. Forse avete pensieri più importanti.