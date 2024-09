Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Avete bisogno di percepire maggiore emozione e meno logica, di fare, cioè, ogni cosa usando la pancia. Perché siete un segno passionale, istintivo, veloce.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Mercurio alza il volume dei pensieri e del buon senso, regalandovi occasioni e possibilità a prova di mente. Non fatevi rovinare ogni cosa dalle paure.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Potreste sentirvi combattuti, indecisi se dare la precedenza a voi stessi o a certe questioni intime che reclamano attenzione, impegno. Poi il buon senso deciderà.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Il mood emotivo andrà via via calando, facendosi sentire di meno e concedendovi una nuova e migliore tranquillità. Lasciate fare alle stelle, non preoccupatevi.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Cala il bisogno che avete di parlare, di dire e di connettervi sempre a qualcuno o qualcosa. Un fenomeno che vi restituisce calma e silenzio, che vi fa respirare.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Mercurio entra trionfalmente nel vostro segno rendendovi forti e vigorosi. Dunque meglio non dare retta a emozioni o paure e vivere, fino in fondo, ogni cosa, ogni promessa.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Con il passare delle ore, le vostre parole si faranno molto più libere, originali, efficaci. Non abbiate mai paura di brillare con la fantasia, con la creatività.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Tempo di capire se un sogno o un programma sono davvero possibili o se, invece, resteranno nei cassetti dei desideri. Un momento chiaro e sincero, per capire.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Qualcuno sembra guadagnare importanza e visibilità, creando in voi una certa tensione emotiva, il bisogno di gestire meglio certe realtà. Fate con calma.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Momento ideale per fare ordine, per dedicarvi a quelle piccole cose che piacciono solo a chi, come voi, adora la logica e la precisione. Ne sarete orgogliosi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Non sentite più quel bisogno urgente di dire, di spiegare e di chiedere il perché. Parole e idee si fanno meno veloci, concedendovi una pausa di fine estate.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

C’è bisogno di spiegare meglio le vostre posizioni, di chiarire pensieri e intenzioni così da non essere esposti a critiche o a malintesi. Fatelo per stare bene.