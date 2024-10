Ariete

Sogni e speranze sembrano avvicinarvi pericolosamente al cuore di chi amate, con ottime occasioni per capirsi e per volersi ancora più bene.

Toro

Fate spazio alla fantasia, al vostro modo di creare intese e armonia con gli altri. Perché la Luna cerca per voi un compromesso, la possibilità di stare bene con tutti.

Gemelli

Una preoccupazione pratica o di lavoro potrebbe rendere meno facile stare con gli altri o amare qualcuno. Dovrete insomma decidere che cosa è più importante.

Cancro

Bellissima la Luna che vi darà una mano nel conciliare impegni pratici e questioni personali. Così da trovare spazio per ogni cosa, da non trascurare nulla.

Leone

Cercate di comunicare usando di meno le parole e lasciando parlare i fatti, i dettagli. Perché non sempre la logica o la precisione vi aiuteranno a dire veramente.

Vergine

Avete voglia e bisogno di stare con qualcuno, ma facendolo a modo vostro, come piace a voi. E non sempre gli altri sapranno apprezzare lo stile della Vergine.

Bilancia

Nonostante la Luna sia nascosta, lei saprà creare le migliori condizioni per incontrare gli altri, per vivere da vicino un amore o un rapporto che per voi conta.

Scorpione

Divertitevi insieme a chi vi piace, inventandovi altre occasioni per dare il massimo con il presente. Ci sarà grande intesa e voglia di condividere qualcosa.

Sagittario

Un pensiero che riguarda la casa o la famiglia potrebbe rendervi un po’ meno disposti ad incontrare certe persone, a collaborare con qualcuno. Non sforzatevi.

Capricorno

Non sottovalutate nulla, per questo vi sentite particolarmente responsabili rispetto a certe situazioni rispetto alle quali dovete intervenire. Facendo la vostra parte.

Acquario

Sarà proprio il vostro bisogno di fare sempre qualcosa che vi consentirà di non sbagliare, di impostare al meglio azioni e iniziative. Dunque sentitevi liberi di agire.

Pesci

Una Luna vicinissima rischia di rendervi un po’ troppo attenti e sensibili a certe realtà. Meglio quindi abbassare il volume delle emozioni e fare ogni cosa tranquillamente.