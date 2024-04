L’oroscopo di martedì 30 aprile

O roscopo di martedì 30 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Marte entra nel vostro segno per portare energia, forza e il lusso della distrazione. Dunque fidatevi del vostro cielo, siate coraggiosi e pronti alle sfide.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Sarete sostenuti da emozioni solide, da pensieri capaci di convincervi della fortuna delle azioni. Per questo vi concederete qualcosa di più, di speciale.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Sogni e speranze si accendono e guadagnano luce, forza. Da questo momento siete molto più ottimisti, capaci di guardare avanti con lo spirito giusto.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Momento intenso e complesso. Perché la Luna vi rende molto sensibili a persone e realtà, mentre Marte vi fa sentire una certa pressione. State calmi, riflettete.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Ora potete contare sulla forza convinta di Marte, su altre energie che vi aiuteranno a stare bene con voi stessi, con la vostra migliore intimità. Vi piace.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Sarà facile andare d’accordo con le persone vicine, con chi amate e con chi sta facendo cose insieme a voi. Merito di una Luna che connette pensieri e azioni.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Questo Marte vi sfida a mantenere la calma, a non dare mai troppa importanza a qualcuno, a qualcosa. Attenzione ed energia su di voi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Da questo momento avete meno voglia di inventare, di scherzare con le cose attuali. Da questo momento sentite il bisogno di essere precisi e puntuali con ciò che fate.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Marte tocca Nettuno per poi entrare in ottimo aspetto. Per questo sentite crescere e pulsare certe idee e invenzioni, per questo sapete di poter esprimere tanta fantasia.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Una Luna tanto vicina sarà un’ottima proposta di crescita e di fortuna. Dunque ascoltate persone e intuizioni, fatevi guidare dalle cose, tanto non sbaglierete.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Le stelle vi conferiscono maggiore energia e autorevolezza con le parole, con il modo che avrete di esporre idee e di trattare con le persone. Vi fate rispettare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Marte vi abbandona abbassando il volume del presente, rendendo ogni cosa improvvisamente più lenta, più calma e riflessiva. Restate con la logica stabile di Saturno.