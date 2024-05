L’oroscopo di mercoledì 22 maggio

O roscopo di mercoledì 22 maggio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.



Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Siete in vena di capire meglio certe verità, di provare a scavare per andare oltre qualcosa che non vi piace o che non vi convince veramente. E niente vi impedisce di farlo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

La forza della Luna vi sfiderà a mettere da parte certe regole per vivere liberamente, per fare ciò che vi piace, Ma senza mai dare nell’occhio, senza esagerare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Questo Sole vi connette subito a idee e pensieri che contano, che si fanno sentire e vedere. Dunque alzate il volume delle ambizioni e vivete da veri protagonisti.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Il trigono della Luna parla chiaro. E vi dice che sarebbe meglio preferire cose che già conoscete, ascoltando persone amiche, evitando tutto ciò che è nuovo, originale.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Plutone vi piace e vi convince con le sue idee, con le strane proposte che però questa volta vi divertono. Dunque aprite mente e cuore alle possibilità del momento.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Decidete di parlare e di comportarvi in modo prudente e preciso, di non sperimentare proprio adesso altri stili e nuove parole. Perché le stelle non approverebbero.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

La Luna vi mette addosso la voglia di fare subito e bene, ma non sempre questo sarà possibile. Evitate accuratamente la premura, fate ogni cosa con calma e precisione.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

La vicinanza della Luna accende e illumina le emozioni. Apprezzerete così tutto ciò che chiarisce e che vi fa sentire forti, solidi. State lontani dalle cose che cambiano velocemente.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

L’opposizione del Sole vi obbligherà probabilmente a fare i conti con certe domande, con persone che vi chiederanno conto di realtà o preferenze. Decidete se dire oppure no.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Sembra che il lavoro e le cose da fare funzionino, che vi diano ragione con risultati e riscontri piuttosto importanti. Dunque rilassatevi e lasciatevi liberi di fare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria Per una volta, i vostri dubbi e i sospetti saranno pienamente condivisi dalle persone importanti, da chi amate. E la sensazione di essere capiti vi farà stare molto bene.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Non vi peserà veramente fare niente, forse perché – grazie ad una Venere amica – saprete condividere ogni cosa e chiedere persino una mano. È così facile…