L’oroscopo di mercoledì 24 aprile

O roscopo di mercoledì 24 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Intuite che l’energia amica di Marte si sta avvicinando, che crescono passioni e forze dentro di voi. Ancora un po’ di pazienza e presto tutto sarà migliore.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Vi sentirete in dovere di rispettare certe regole, di non infrangere abitudini o consuetudini. Ma lo farete soprattutto per accontentare qualcuno che ci tiene.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Un momento che vi vedrà particolarmente attenti e sensibili ai piccoli doveri, molto scrupolosi rispetto a dettagli e cose da fare. Vi sentirete molto intransigenti.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

La Luna vi aiuterà a trovare ottime intese con certe persone, facendo cose insieme e condividendo ogni cosa senza alcun problema. Bello andare d’accordo.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Grazie alla Luna, oggi avrete voglia di cose di casa, di stare bene tra le mura domestiche. Forse perché ci sarà intesa con le persone che condividono certi spazi.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Saprete dire e parlare con estrema calma e precisione, riuscendo sempre a trasmettere un messaggio, a descrivere qualcosa in modo ineccepibile, bravissimi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Bello fare e impegnarsi ma divertendosi, riuscendo a trovare energia e passione in tutto ciò a cui vi dedicherete. Davvero un momento che funziona.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

La Luna vi muove ancora, agitando certe emozioni. Sentirete il bisogno di parlare chiaro, di essere precisi e puntuali rispetto a certe realtà, a persone.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Qualcosa che non capite bene, vi spinge a dedicarvi alla casa, a certi bisogni o esigenze intime, personali. Per questa volta scegliete di prendervi cura di voi stessi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Sarà un momento ricco di sogni, ma soprattutto della capacità che avrete di credere in qualcosa di bello, che vi rincuora e vi aiuta a sperare nel meglio.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Saprete capire e giustificare la vostra attenzione speciale rispetto alle cose di lavoro. Ci metterete grande impegno, e poi vi sarà chiaro perché sarà stata la decisione migliore.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Regole e emozioni in questo momento riescono a capirsi, a trovare un’intesa, un punto di incontro. Qualcosa che vi aiuta a vivere bene il momento.