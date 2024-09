Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Marte si sposta rendendo meno belle e importanti le parole, meno urgenti i discorsi di inizio mese. Apprezzerete la calma, avrete tempo per l’intimità.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Le stelle sembrano rendere più facile e immediata l’intesa con le persone che amate. Vi verrà insomma spontanea la comunicazione e la parola, il sentimento.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Sentite, in voi, un calo della fretta, dell’urgenza dell’essere e del fare. Avete voglia di coltivare meglio i sentimenti e certi dettagli, perché non c’è alcuna premura.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Non sempre accoglierete l’arrivo di Marte con l’umore giusto. Dovreste però accettare di dover mettere più impegno e energia per fare le prime cose d’autunno.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Qualcuno non sembra essere di ottimo umore, ma non per colpa vostra. Dunque immaginate di vivere anche lontani da persone e situazioni troppo affollate.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Questo cielo riaccende passioni e desideri di futuro, voglia di sognare cose nuove e importanti. E voi, che avete appena ospitato la Luna Nuova, avrete voglia di ripartire.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Mentre Venere vi rende ancora languidi e alla ricerca di leggerezza, ecco che un Marte guastafeste irrompe sulla scena ricordandovi l’urgenza e l’importanza delle cose da fare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Marte passa dalla vostra parte garantendovi forza, passione e tenacia in vista dell’autunno. Non potevate sperare in dono migliore da parte del cielo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Finalmente si rilassa la qualità delle relazioni e voi ritrovate subito la giusta dolcezza, la voglia di passare più tempo con le persone che amate. Una buona premessa.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Attenzione a persone che sembrano pensare troppo coltivando l’impazienza, diventando imprevedibili e difficili da capire. Non seguite i loro capricci.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Cala il volume di certe passioni, così come la voglia e il bisogno di inseguire il divertimento, un piacere estivo che vi sembra già passato. Vi fate più solidi e stabili.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Marte accende nuove passioni e altri desideri in voi. Qualcosa che dovreste ascoltare per vivere cose speciali, per non impedirvi di migliorare certe realtà.