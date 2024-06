L’oroscopo di sabato 15 giugno

O roscopo di sabato 15 giugno. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Aspettatevi aiuti e incoraggiamenti da parte di qualcuno, messaggi che vi aiuteranno a credere di più in ciò che potete fare. Caricatevi di ottimismo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

È il momento giusto per confrontare piccole imprese e cura per i dettagli, ovvero per decidere di agire con scrupolo, curando ogni cosa, per evitare di sbagliare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Inventatevi qualcosa di davvero simpatico e divertente che migliori l’intesa e lo scambio con qualcuno che amate, con una persona a cui tenete. Funzionerà.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Siete in vena di parlare il linguaggio dei sogni, vivendo in una dimensione incantata che vi aiuterà a stare bene, coltivando ottime emozioni. Fatevi ispirare dai sentimenti.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

In leggero calo il bisogno che sentite di parlare, di agire, di fare cose per sentirvi in movimento. Meglio insomma prendervi del tempo per ritrovare energia.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Vi prenderete cura di qualcuno, preoccupandovi per quello che fa e che vive. Un piccolo sforzo che verrà però notato e apprezzato moltissimo. Bene.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Iniziate a capire il senso e il valore del trigono di Giove, di quella grande amicizia cosmica che vi avvicina a certe fortune. Cominciate a fare le fusa con il cielo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Rimandate di qualche giorno un chiarimento o un piccolo atto di forza nei confronti di qualcuno. Aspettate un momento prima di reagire, di passare all’azione.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Bellissime le emozioni che il cielo vi regala, così come gli umori che si mantengono ad un buon livello. Per questo percepite una grande leggerezza, un certo benessere.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

La Luna sembra mettervi a confronto con qualcuno, spingendovi a vivere una strana competizione con una persona vicina. Ma forse non è qualcosa che vi serve.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Il buon equilibrio tra Luna e Giove vi concede un presente in cui le emozioni e gli umori si nutriranno spesso di un ottimismo leggero e molto veloce. Così da farvi sentire al massimo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Qualcuno, con il suo esempio e il suo impegno, vi farà capire il valore di voi stessi, quanto valete veramente e perché siete tanto importanti per gli altri.