Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Questo è il momento ideale per fare qualcosa di concreto in casa, in famiglia, dimostrando che ci siete e che vi prendete cura delle persone. Lo dicono le stelle.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Armonia e intesa saranno le energie che più caratterizzeranno la qualità delle vostre relazioni, degli amori. Dunque starete bene con gli altri, e vi sentirete amati.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Mercurio litiga con Saturno ribellandosi alle imposizioni inutili, che non hanno alcun senso. Per questo vi sentirete insofferenti verso cose e persone che pesano.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Una bellissima Luna vi aiuterà ad andare d’accordo con tutti, mettendo da parte contrasti o disaccordi per trovare sempre un punto di incontro, una buona intesa.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Nettuno litiga con il vostro Sole, per questo siete alla ricerca di risposte precise e di qualche conferma in più. Domanderete trasparenza e onestà a chi vi è vicino.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Mercurio, forte dal vostro segno, si oppone a Nettuno rendendovi molto insofferenti verso ogni forma di caos o di disordine. Sarete decisi nel richiedere precisione.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Sentite crescere in voi certe energie, quella forza vitale che sa rendervi più forti e più decisi rispetto alle cose del presente. Saprete imporvi spesso con persone e situazioni.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Siate generosi con le emozioni, con i sentimenti che vorrete condividere con chi amate. Perché dare vi farà stare bene, vi farà sentire importanti, speciali.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Considerate che certe persone non sembrano essere affatto disposte a rinunciare a qualcosa, scendendo a compromessi. Non chiedete nulla di speciale.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Non è il momento delle cose troppo logiche, di parole e discorsi che non tengano anche conto delle emozioni, della dolcezza. Per una volta fatevi sedurre dai sentimenti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Il vostro amato Saturno si scontra con Mercurio, per questo le stelle vi consigliano di non puntare troppo sulla mente, accettando il caso, la spontaneità delle cose.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Qualcuno non sembra poter accettare il vostro stile incerto e vagamente confuso. Dunque provate a dimostrare una certa logica in tutto per non dover discutere o spiegare.