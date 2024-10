Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Bello poter contare su emozioni che, per quanto intense, riescono a mettervi in contatto con chi amate riaccendendo passioni e desideri. Divertitevi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Il vostro modo di andare incontro agli altri potrebbe dare i primi risultati concreti. Con persone disposte ad accontentarvi, a fare come chiedete, come vorrete.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Lentamente Mercurio vi aiuta a ritrovare una certa chiarezza, a vedere cose e realtà che fino a poco tempo fa erano quasi invisibili. Per questo vi sentite sicuri.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Bravissima Luna che sa come farvi sentire a posto con tutti. Perché sapete di poter usare bene la vostra forza, in modo gentile e costruttivo, rispettoso di tutti.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Ricercate una dimensione intima speciale per voi stessi e per rendere felice qualcuno che avrebbe bisogno di starvi vicino, di condividere dolcezza e complicità con voi.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Dimostrerete comprensione e gentilezza ma senza mai, per questo, rinunciare ad una certa forza, a quella precisione che non ammette sviste o deroghe.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Se volete migliorare la vostra intesa con chi amate allora passate ai fatti, dimostrando che siete capaci di impegnarvi e di condividere qualcosa di pratico, di concreto.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Luna e Venere accendono un sincero bisogno di stare con gli altri, di dare spazio e voce ad un sentimento che non può tacere. E non preoccupatevi per la forma.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Considerate la crescente insofferenza da parte di qualcuno a voi vicino. Per questo dovreste evitare tutto ciò che innervosisce, che rende meno facile l’intesa e l’armonia.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Qualcuno oggi davvero sembra compiere un piccolo miracolo, mettendovi in perfetta connessione con tutto, semplificando rapporti e intese, facendo vincere l’amore.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Amerete trascorrere del tempo con le cose e le persone di casa, senza dover sempre rincorrere qualcosa di speciale, senza spostarvi troppo spesso.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Marte, Venere e Saturno stavolta sono al vostro fianco per regalarvi un cielo facile e generoso, per aiutarvi a fare ogni cosa senza fatica e senza pensieri. Vi piace un sacco.