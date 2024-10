Ariete

Provate a metterci tanta fantasia e una sana immaginazione mentre lavorate, quando fate cose o affrontate un impegno. Perché troppa logica non serve.

Toro

Bello il vostro modo di proporvi e di presentarvi agli altri. Perché saprete usare le giuste maniere, non essendo mai troppo espansivi o così distaccati. Funzionate.

Gemelli

Qualcuno sembra preoccuparsi per qualcosa ed esigere attenzione e collaborazione da parte vostra. Per questo avrete poco tempo o spazio per divertirvi.

Cancro

Per riuscire a vivere bene un rapporto dovrete colorare ogni cosa, rendendo facile e leggero il presente. Provateci e sorridete alle cose del momento.

Leone

Non raccontate troppo in giro ciò che dovete fare, quali sono i vostri impegni, perché forse non servirà condividere. Agite e basta, rimandando le parole.

Vergine

Qualcosa vi impedisce di fare troppe cose, di dimostrare impegno e dedizione verso qualcosa. Dunque, provate a distaccarvi dalle solite cose inventandovi alternative.

Bilancia

La Luna vi rende estremamente sensibili e responsabili rispetto alle cose di casa e di famiglia. Provate però a metterci soprattutto affetto e emozione.

Scorpione

Usate il cuore per dimostrare che tenete a qualcuno, che ci sono persone che contano, che hanno un peso nel vostro presente. Siate generosi e espansivi.

Sagittario

Non è il momento ideale per fare cose insieme agli altri, chiedendo e aspettandovi aiuti, collaborazioni. Meglio agire da soli, senza domandare nulla.

Capricorno

Venere vi aiuta a vivere bene le cose di lavoro, gli impegni del momento. Succederà perché agirete e basta, senza farvi troppe domande, senza voler capire ogni cosa.

Acquario

Qualcosa, dal di dentro, vi rende sensibili a tutto ciò che è in qualche modo speciale e inaspettato, verso quelle persone che sanno come sorprendervi. Divertente.

Pesci

La Luna vi rende capaci di fare sogni bellissimi ma sempre concreti, di sperare in qualcosa che non sia poi così distante dalla realtà, da tutto ciò che si può fare.