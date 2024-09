Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Sarete probabilmente spinti e ispirati da sentimenti severi e poco disposti a discutere. Per questo metterete spesso il dovere e la necessità davanti a tutto.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Vivere in modo troppo serio o preciso potrebbe certamente farvi sentire poco apprezzati, non così importanti. Riflettete sul senso e sulla misura di certe regole.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Non perdete di vista l’importanza e l’urgenza di certe situazioni, di persone a cui sentite di dover dare di più, dimostrando affetto e un sincero interesse.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Sembra essere un momento intenso e esigente, un tempo in cui proiettarvi su persone e situazioni rinunciando a qualcosa di bello, o a vivere in modo delicato.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Avete voglia di fare per dimostrare le vostre capacità. Ma non sempre le azioni o iniziative che prenderete saranno veramente capite e apprezzate dal vostro pubblico.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Provate a metterci più entusiasmo e colore nelle cose del momento, rinunciando a comportarvi in modo troppo serio o preciso. Avete bisogno di nuova luce, di calore.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

La Luna vi costringe a rinunciare a qualcosa di bello e di piacevole in nome di un dovere da cui non potete distaccarvi. Ma non aspettatevi grandi riconoscimenti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Dire o comportarvi in modo freddo e distaccato potrebbe proprio non piacere a chi vi sarà vicino. Dunque addolcite ogni cosa, sorridete più spesso.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Per colpa della Luna, vi sentirete vincolati a doveri e responsabilità. Qualcosa che rallenta o sospende, per un po’, il vostro gusto per l’avventura.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Sarà un momento particolarmente intenso e importante per il lavoro e gli impegni in genere. Perché emozioni e intenzioni oggi si parlano, dicendo la stessa cosa.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

A volte c’è bisogno di dimostrare meglio quello che provate, perché non è così certo che gli altri lo sappiano. Dunque sforzatevi di essere più caldi, più affettuosi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Sarete estremamente lucidi e obiettivi nel giudicare voi stessi con le vostre reali possibilità. Qualcosa che potrebbe scontentare qualcuno, ma che vi aiuterà a capire meglio.