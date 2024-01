L’oroscopo di venerdì 26 gennaio

O roscopo di venerdi 26 gennaio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Tosti chiari e decisi. In questo modo agiscono e si muovono oggi gli Arieti, senza mai dare troppo peso alle sensazioni, agli umori. Non c’è tempo da perdere.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Oggi, per il Toro, non sembra esserci troppo spazio da dedicare ai sentimenti. Perché fate, perché vi state impegnando e vi serve logica, fermezza.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Oggi non vi fate troppe domande, non vi chiedete sempre il perché delle cose e semplicemente accogliete. Un ottimo modo per vivere bene.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Per voi il fare e l’impegnarsi è qualcosa di sacro, di importante, perché vi aiuta ad accudire ciò a cui tenete. E oggi agirete particolarmente bene.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Per oggi comandano le emozioni, vincono insomma tutte quelle fantasie che forse non hanno ragione ma che, in fondo, vi piacerà tantissimo vivere.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Qualcuno accanto a voi sembra abitare sulla cresta delle emozioni, ma in modo caotico. Voi, invece, preferirete sempre capire ciò che state facendo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Sogni e progetti per oggi si fanno sempre sentire, abbracciare, eppure oggi sapete come gestirli. Oggi riuscirete a tenerli a freno per non farveli scappare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Vi prendete un giorno di leggerezza, di spontaneità, per fare come vi piace, per dedicarvi a tutte quelle cose che hanno un valore, che hanno un senso.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Vivete una certa libertà d’azione, tutto il coraggio delle cose spontanee, quelle che avvengono perché hanno uno scopo preciso. Sarà bellissimo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Siete abilissimi nel separare emozioni e realtà, senza mai mischiare troppo le energie. Per questo oggi avrete spesso ragione di uno stile che funziona.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Sarete leggeri, capaci di notare i dettagli e di dare spazio anche a quelle cose che oggi non sembrano avere troppa urgenza o importanza.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Non nascondete nulla a chi amate, praticando sempre una speciale sincerità rispetto ai sentimenti, alle emozioni. Oggi c’è bisogno proprio di questo.