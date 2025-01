Ariete

Sogni, dubbi e illusioni sembrano mischiarsi in un momento fatto di poca chiarezza e di tanti pensieri. Forse vi basterebbe non pensare troppo, non chiedervi sempre il perché.

Toro

Esagerare con il bisogno di capire che cosa succederà potrebbe mettervi in posizione di scontro con qualcuno. Provate quindi ad accettare il destino, fidandovi della sorte.

Gemelli

Questa Luna vi piace e, in qualche modo, vi rassicura. Dunque non usate mai la forza, lasciando che siano le emozioni e i sentimenti migliori ad avere ragione.

Cancro

Perché mai vivere il momento chiedendovi già la direzione del fare, dell’impegno? Meglio agire con calma, accogliendo le cose del presente. Non rincorrete i destini.

Leone

Questa Luna opposta potrebbe accendere in voi il dubbio, la domanda che finisce per amplificare certe tensioni. Non lasciate che qualcuno o qualcosa vi provochi.

Vergine

Ci sono momenti in cui anche voi, care Vergini, cedete alla fantasia, a quel modo di pensare che non rispetta per forza le regole. E sarà bellissimo inventare.

Bilancia

Siate fantasiosi e propositivi, sapendo però che qualcuno non sempre accetterà o apprezzerà le vostre idee, ciò che direte. Non rimaneteci male, non è colpa vostra.

Scorpione

A volte, quando non vi sentite sicuri di qualcosa e non percepite la giusta e necessaria chiarezza, finite per non reagire così bene. Provate a non farvi conquistare dal dubbio.

Sagittario

Attenzione a non dire e a non comportarvi in modo tale da innervosire qualcuno. Perché la Luna potrebbe ingannarvi, rischiando inutili malintesi e strane situazioni.

Capricorno

Non mancheranno piccole e veloci incomprensioni o distanze tra voi e chi, come voi, si impegna, fa qualcosa. Non è il momento ideale per collaborare, per fare insieme.

Acquario

Siate liberi ma non troppo, scegliendo con maggiore cura e prudenza le parole che userete, gli atteggiamenti. Agite sapendo già che qualcuno potrebbe non essere d’accordo.

Pesci

Concedetevi un momento di calma, un tempo sospeso che non si lasci coinvolgere da tensioni o da strane iniziative. Fatelo perché vi meritate una coccola.