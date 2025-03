Ariete

Non sarà difficile sentirvi forti, come incoraggiati da emozioni nascoste che vi faranno però bene, che vi aiuteranno ad esprimere un’ottima energia. Bellissimo.

Toro

Tempo di aprirvi ad un nuovo sogno, ad un progetto che potrete fare vostro. E che sarà persino facile condividere con qualcuno, lasciando che ognuno faccia la sua parte.

Gemelli

Metteteci fantasia ma anche precisione nel fare le cose, nel dare inizio a qualcosa che vi piace, che vi interessa. L’importante sarà però fare sempre di testa vostra.

Cancro

La Luna è sempre in ottima posizione, aiutandovi a vivere di cose simpatiche, comode e gentili. Per questo saprete andare d’accordo con tutti, sorridendo al presente.

Leone

In questo periodo siete piuttosto attenti a tutto ciò che gli altri fanno, sempre pronti a confrontare sforzi e capacità. Guardate a chi si impegna, a chi sta facendo.

Vergine

Vi verrà facile e spontaneo esprimere passione, emozione e attenzione alle persone vicine. Qualcosa che vi farà benissimo, anche se non sempre gli altri dimostreranno di apprezzare.

Bilancia

Momento fatto per provare a risolvere piccole questioni o vicende che non avete più voglia di portare avanti, o di lasciare in sospeso. Fatelo e basta, così da sentirvi liberi.

Scorpione

Momento ideale per divertirvi un po’, per mettere da parte il bisogno di fare sempre qualcosa e godervi della sana e meritata quiete. Non fatevi guastare il momento.

Sagittario

Sembrate essere piuttosto pigri, persino diffidenti rispetto a certe proposte o possibilità che dovreste condividere con qualcuno. Evitate di fare promesse, di dire di sì.

Capricorno

Continuate ad essere fortunati e favoriti con le comunicazioni, con gli scambi e le condivisioni in genere. Dunque evitate di tacere certe idee, alcuni propositi.

Acquario

La Luna vi concede di poter fare certe cose in modo adatto, a modo vostro, senza dover rinunciare a nulla. Apritevi insomma a iniziative e possibilità, per vivere al meglio.

Pesci

Tutto succede nel vostro segno, tutto appare connesso e attivato da una Luna molto vicina. Avrete voglia di fare mille cose, di capire e di scoprire, e senza l’aiuto di nessuno.