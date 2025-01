Ariete

Percepirete la voglia e il bisogno di credere in qualcosa di bellissimo, di incantarvi di fronte a emozioni forti che vi toccano il cuore. Lasciatevi andare al sogno.

Toro

Venere e Giove oggi litigano, obbligandovi a notare tutti i limiti e le contraddizioni dell’ottimismo, della speranza. Il rischio è però quello di farvi troppo pessimisti.

Gemelli

Avrete voglia di ribellarvi a certe cose o realtà che nessuno dice o ammette, di parlare chiaro spiegando che cosa non vi piace, cosa non vi convince. Per un momento di verità.

Cancro

Deciderete di liberarvi di energie sbagliate e poco interessanti per regalarvi attimi incantati, angoli di sogno che renderanno subito bello il vostro tempo, le sensazioni.

Leone

La Luna arriverà nel vostro segno portando, con sé, voglia di capire meglio certe cose, ma anche la consapevolezza che la forza non vi serve, che imporre non funzionerà.

Vergine

Qualcuno non sembra affatto apprezzare i vostri sforzi di gentilezza, la vostra attitudine verso il prossimo. Peccato. Non aspettatevi apprezzamenti e fate ciò che sentite giusto.

Bilancia

Venere vi ricorderà di rimanere con i piedi piantati per terra, del bisogno di concentrarvi sulle piccole cose prima di fare grandi progetti, di abbellire le ambizioni.

Scorpione

Difficile trovare ottimismo e buona volontà nelle persone che avrete vicine e che collaborano con voi. Meglio fare da soli, ricercando in voi stessi la giusta motivazione.

Sagittario

Nonostante teniate molto ad una persona amica, non sempre riuscirete a manifestare il vostro affetto, la vostra attenzione. Non sempre certi rapporti saranno al massimo.

Capricorno

Emozioni e passioni miglioreranno con il passare del tempo, diventando più facile da vivere e da gestire. Dunque sentitevi liberi di esprimere ciò che sentite.

Acquario

Non fatevi influenzare da una Luna opposta che porta con sé un’energia difficile da capire e da raccontare. Evitate tutto ciò che vi rende aggressivi, che crea tensione.

Pesci

Vi chiederete spesso il senso e l’utilità dell’essere gentili, puntuali, sensati. Domande a cui non sempre potrete dare soddisfazione, a cui ora è difficile rispondere.