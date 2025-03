Ariete

Se davvero vorrete andare incontro a qualcuno, allora dovrete rinunciare a qualcosa di vostro, limitando i vostri spazi, condividendo anche ciò che non vorreste.

Toro

Considerate che qualcuno potrebbe non essere di ottimo umore, dando meno importanza alla qualità di un rapporto. Proteggetevi da certe reazioni, concentratevi su altro.

Gemelli

Nonostante Giove non smetta di farvi pensare in grande, dovrete fare i conti con quel Mercurio che ha, da poco, iniziato a sbandare, a sbagliarsi. Siate prudenti.

Cancro

L’energia che Marte vi chiede di mettere in ogni cosa sarà tale da spingervi a discutere con la vostra intimità, con quella morbida pigrizia che vi rende amanti della privacy.

Leone

Sentite crescere energie e entusiasmi dentro di voi, anche senza una ragione apparente. Afferrate e fate vostra questa sensazione, caricatevi e pensate positivo.

Vergine

Una certa prudenza pratica potrebbe convincervi a mettere da parte, per un momento, un’idea o un programma. Fidatevi del buon senso, fate solo ciò che sentite giusto.

Bilancia

La Luna, nel vostro segno, dice che le emozioni e i sentimenti stavolta saranno più forti di ogni bisogno, più importanti del fare, del dimostrare, dell’esserci.

Scorpione

Andateci piano per non sfidare un tempo incerto, per non andare troppo veloci rispetto a queste stelle prudenti. Vietato chiedere troppo a voi stessi, rilassatevi e pensate.

Sagittario

Giudicherete forse eccessivi l’impegno e l’energia che qualcuno metterà nel fare, nell’agire e reagire. Preferirete aspettare, lasciando che tutto vada lentamente.

Capricorno

Cercate di non essere troppo impositivi o così esigenti con qualcuno, solo per dare voce e spazio al vostro bisogno di fare. Vivete da soli questa voglia di agire.

Acquario

Ascoltate la Luna e concedetevi davvero un momento distratto e rilassato, un tempo che vi aiuti a rimettere a posto l’energia, a non commettere strani errori.

Pesci

Qualcuno, con il suo modo di fare e di pensare, potrebbe spegnere un entusiasmo, una passione, una proposta che stavate portando avanti. Peccato.