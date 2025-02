Ariete

Attenzione a chi proverà a capire quale sia il vostro punto debole, a chi insomma tenderà a giocare in modo non proprio leale la sua partita per ottenere qualcosa.

Toro

Il Sole fa luce sui sogni, sulle occasioni che stavate già adocchiando per provare a rendere facile e interessante ogni cosa. Lasciatevi travolgere dagli entusiasmi.

Gemelli

Il Sole entra in dolce quadratura spostando la sua luce. E subito metterà in luce e in evidenza l’importanza del fare, di quel lavoro che reclama maggiore dedizione.

Cancro

Luna e Mercurio si parlano lasciando così che proprio le emozioni abbiano la parola, che siano quelle che dicono e che vorrebbero decidere. Non fidatevi, usate la testa.

Leone

Finalmente il Sole non abita più in opposizione, non vi costringe più a dimostrare entusiasmo e passione a nessuno. Vi sentite più tranquilli, più in pace con voi stessi.

Vergine

Non lasciatevi suggestionare o convincere di qualcosa quando certe emozioni prenderanno la parola. Siate invece obiettivi con tutto, consapevoli dei limiti del cuore.

Bilancia

Ci sarà un momento in cui sentirete di dover migliorare la qualità del vostro lavoro, di dover rendere ancora più preciso e puntuale il vostro sforzo. Ed è giusto così.

Scorpione

La Luna, dal vostro segno, si connette ad un Mercurio caotico, facendo sì che la forza delle emozioni possa liberamente esprimersi, parlare, fare. Facendovi sentire vivi.

Sagittario

Vi sarà richiesto uno sforzo di pazienza, un gesto di fiducia verso chi ha bisogno di capire meglio prima di accettare, prima di dirvi di sì. Non siate mai impazienti.

Capricorno

Sarete in vena di discutere, di parlare e di confrontarvi con qualcuno per capire se davvero un progetto o una possibilità abbiano concretamente senso. Oppure no.

Acquario

Qualcuno sembra allontanarsi da voi, forse per cercare altri spunti, o magari per dare la giusta importanza a qualcosa che ha urgenza di fare. Non prendetevela.

Pesci

Il Sole arriva nel vostro segno portando calore e energia vitale a questo presente un po’ lento. Intanto idee e pensieri potrebbero farsi veloci e importanti.